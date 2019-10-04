В Ленобласти кинологи ЗВО готовят минно-розыскных собак к работе зимой

В преддверии зимы кинологи инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) из Ленобласти готовят своих собак к работе при минусовых температурах. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.
В ходе совместных тренировок военнослужащие будут совершенствовать навыки четвероногих питомцев в прохождении специальной полосы препятствий в защитных кинологических комплектах, поиске различных типов взрывчатых веществ на незнакомых участках местности при наличии снежного покрова и гололедицы, в разное время суток.
Использование минно-розыскных собак позволяет в кратчайшие сроки определить наличие взрывоопасных веществ на местности.
Фото: ЗВО
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