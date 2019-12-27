Один из пострадавших серьезно ранен.

Четверо военнослужащих получили ранения в результате взрыва в войсковой части. Инцидент произошел на территории железнодорожных войск в подмосковных Луховицах. Об этом сообщили источники "Интерфакса" в службе скорой помощи.

Предположительно взорвался неустановленный предмет. Telegram-канал "112" передает, что речь идет о газовом баллоне. Хлопок мог произойти в гараже. На данный момент известно, что пострадал один срочник и три контрактника. У одного из них серьезные осколочные ранения, молодой человек в тяжелом состоянии. Четверо пациентов госпитализированы. В военной части разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее петербуржцы услышали хлопок в жилом доме на проспекте Ветеранов.

Видео: YouTube/

