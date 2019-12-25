Информации о пострадавших не поступало.

Вечером 7 февраля петербуржцы услышали хлопок в жилом доме на проспекте Ветеранов. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях и поделились снимками.

Инцидент произошел в доме №143. На снимках видно, как из окна на третьем этаже валят клубы черного дыма. На место прибыли сотрудники МЧС.

Пользователи предполагают, что это мог быть взрыв газа, однако официальной информации пока не поступало.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Сосновом Бору в жилых домах отключился свет.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"