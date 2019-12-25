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Жители Соснового Бора остались без света
Сегодня, 22:23
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nadezhda_sib

Жители Соснового Бора остались без света

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Горожане зажгли свечи, а кто-то даже устроил фейерверк во дворе.

Вечером 7 февраля жители Соснового Бора Ленобласти остались без света. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

Сообщения о том, что в некоторых домах отключили свет, стали поступать в девятом часу вечера. По информации пресс-центра администрации Сосновоборского городского округа, над устранением неисправностей на электросети работают бригады ЛОЭСК. Электроснабжение прекратилось в жилых домах на Молодежной улице и частично на проспекте Героев в микрорайоне 10б. 

Местные жители написали о том, что свет также пропал и на других улицах. 

Фото: vk.com/sosnovy_bor

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Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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