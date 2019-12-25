Четверо мужчин попали в полицию после массовой драки в Василеостровском районе

Серьезных травм никто не получил.

Мужчины подрались из-за дорожной аварии на Железноводской улице. Четверых граждан доставили в отдел полиции, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение о конфликте у дома №68 поступило в 22-м часу 23-го декабря. На место прибыли сотрудники полиции и задержали мужчин в возрасте от 28 до 44 лет.

Серьезных травм участники конфликта не получили. На всех составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Полиция Васильевского острова проводит проверку по факту случившегося.

Ранее Piter.TV опубликовал полную версию конфликта с "избитыми" родственниками на Новоизмайловском проспекте.

Фото: Piter.TV