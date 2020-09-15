Четверо лжегазовщиков продавали пенсионерам в Пушкине газовые плиты по завышенным ценам

Плиты они продавала по цене в 32 тысячи рублей.

Правоохранители задержали 4 граждан, которые подозреваются в серии мошенничеств. Они обманули как минимум четырех пожилых жителей города Пушкин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Было установлено, что злоумышленники представлялись сотрудниками газовой службы, приходили к пенсионерам домой и внушали приобрести газовую плиту. По их словам, ее можно было приобрести по более дешевой цене, в то время как на самом деле они продавали ее втридорога. Жертвами мошенников стали две женщины и два мужчины в возрасте от 63 до 83 лет. Преступления были совершены с 8 по 11 сентября 2020.

Задержанными оказались неработающие мужчины в возрасте от 28 до 58 лет. Все они не являются коренными петербуржцами. Один из мужчин был ранее судим за кражу.

Полицейские возбудили уголовные дела по статье "Мошенничество". Расследование продолжается.

Видео: ГУ МВД по Петербургу и области