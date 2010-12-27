Четыре кавказца вынесли из магазина на Белградской виски и сигареты

В полицию обратился продавец продуктового магазина.

Ночью на Белградской улице четверо кавказцев ограбили продуктовый магазин. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

В 27 отдел полиции с заявлением обратился продавец магазина. Он рассказал, что четверо мужчин 35-40 лет взяли с прилавков четыре бутылки виски, сигареты и деньги из кассы. Они не применяли физическую силу. Один мужчина был с густой бородой и светлой куртке, второй с черной бородой и в кожаной куртке, остальные два человека были во всем черном.

Правоохранители восстанавливают инцидент по записям видеонаблюдения.

Фото: Piter.TV