Четырнадцать белух из "китовой тюрьмы" выпустили в Охотское море

Зоозащитники выяснили, что животных содержат в недопустимых условиях, к тому же, сам их вылов противозаконен.

В среду, 2 октября, из "китовой тюрьмы" выпустили четырнадцать белух в Охотское море. Сообщает всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.

2 октября научная команда, специалисты и экипаж научно-исследовательского судна Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии "Владимир Сафонов" успешно завершили операцию по выпуску морских млекопитающих из бухты Средней сказано в сообщении

В пресс-службе отметили, что животные благополучно перенесли дорогу, сильной качки в ходе транспортировки не было. Выпуск прошел благополучно, команда сработала профессионально.

Напомним, что 22 февраля Владимир Путин поручил Минприроды и Минельхозу до 1 марта решить судьбу животных. В четверг, 20 июня, стало известно, что специалисты начали сложнейшую операцию по перевозке белух и касаток в район Шантарских островов.

Ранее зоозащитники выяснили, что животных содержат в недопустимых условиях, к тому же, сам их вылов противозаконен.

Ранее мы сообщали о том, что найдены доказательства высадки "Летучего отряда Кадырова" в Норвегии.

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