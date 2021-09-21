В Петербурге врачи удалили гигантскую опухоль у четырёхлетнего ребёнка

Новообразование затрагивало магистральные сосуды и нижнюю полую вену.

Четырёхлетний Арсений Мурыгин из города Сланцы (Ленинградская область) вернулся домой после сложнейшей операции в Педиатрическом университете Санкт-Петербурга, где врачи удалили ему опухоль забрюшинного пространства весом 2 кг. Образование оказалось доброкачественным, и теперь мальчик продолжит наблюдение у специалистов.

История Арсения началась в июне 2025 года, когда родители заметили увеличение живота у сына. Педиатр сначала успокоил семью, но УЗИ выявило опухоль.

Врач позвал меня в кабинет, и сказал, как есть: "похоже, у вас онкология". У меня земля ушла из под ног – ребёнок ни на что не жалуется, весёлый, у него хороший аппетит… И тут такое. Виктория Мурыгина, мама Арсения

Мальчика направили в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, где исключили злокачественную нейробластому, но размеры образования (20×15 см) и его вовлечение в магистральные сосуды требовали высокотехнологичной операции. Хирурги Педиатрического университета провели вмешательство 25 августа, удалив ганглионеврому фрагментарно за 8 часов.

Размеры образования составляли 20 на 15 сантиметров, в него были вовлечены магистральные сосуды, нижняя полая вена, почечные артерии и вены. Общий вес опухоли составил 2 килограмма. Это абсолютно доброкачественная опухоль нейрогенной природы, и это единственная опухоль, которую возможно удалять не единым блоком, а фрагментарно. Именно так мы и поступили, учитывая огромные размеры образования и значительное вовлечение сосудов. Вячеслав Силков, заведующий отделением онкогематологии СПбГПМУ

Операция состоялась 25 августа. После неё мальчик находится под наблюдением врачей, его состояние стабилизировалось. Ганглионевромы редко достигают такого размера у детей, и их удаление требует высочайшей квалификации хирургов. Накануне мальчика выписали, химиотерапия не потребуется, но Арсений будет под наблюдением специалистов. Врачи призвали родителей не пропускать профилактические осмотры, позволяющие вовремя выявлять такие патологии.

Я благодарна врачам, не только за профессионализм, но и за доброе отношение. Отдельное спасибо Вячеславу Борисовичу, за то, что спас нам малыша. И нашему лечащему врачу анестезиологу-реаниматологу - Марине Владимировне Разгон, которая была очень внимательна к Арсюше, пока он лежал в реанимации. Он мне по-детски жаловался на медперсонал – мол, они процедуры делают, уколы. И я в следующий раз, когда пришла его навестить, пошутила, что я их за это отругала. А он мне: "Мамочка, зачем? Они же такие хорошие!"



