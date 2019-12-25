Четыре вуза Петербурга стали организаторами олимпиады для студентов "Я — профессионал"

До 24 ноября ведется прием заявок на участие.

В России стартовала олимпиада для студентов "Я — профессионал". В этом году в Петербурге ее организаторами стали четыре вуза — ИТМО, СПбГУ, СПбПУ и РГПУ им. А.И.Герцена.

Подать заявку на Всероссийскую олимпиаду можно на официальном сайте до 24 ноября. Отборочный этап начнется 27 ноября, он будет проходить в онлайн-формате. Для студентов предлагается состязание по 72 направлениям — от филологии до освоения космоса. Те, кто успешно прошел отбор, получат приглашение на заключительный этап. Он запланирован на середину февраля — конец апреля. Дипломанты станут известны в мае следующего года. В зависимости от количество баллов они делятся на призеров, победителей и медалистов. Все они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру, ординатуру российских вузов, а также получить шанс пройти стажировку в крупной профильной компании. Кроме того, для золотых, серебряных и бронзовых медалистов положена денежная премия в размере от 100 до 300 тыс. рублей.

В организации и проведении олимпиады участвуют более 300 российских компаний.

Фото: Олимпиада студентов "Я — профессионал" / "ВКонтакте"