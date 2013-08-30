Четыре улицы перекроют в конце августа на Петроградской стороне

В Выборгском районе ограничат движение автомобилей на перекрестке Заречной улицы и улицы Федора Абрамова в Парголово. Оно будет действовать с 30 августа по 12 сентября.

В Петербурге с 29 и 30 августа перекроют улицы из-за ремонтных работ. Об этом 26 августа рассказали в пресс-службе ГАТИ.

В Выборгском районе ограничат движение автомобилей на перекрестке Заречной улицы и улицы Федора Абрамова в Парголово. Оно будет действовать с 30 августа по 12 сентября. Здесь будут прокладывать инженерные сети.

В Красногвардейском районе движение транспорта закроют по Лесному переулку (Пороховые) от Набережной улицы до Новой улицы. На этом участке с 29 августа по 4 сентября будут прокладывать инженерные сети.

В Приморском районе по набережной Черной речки от Красногвардейского переулка до Вазаского переулка нельзя будет проехать с 30 августа по 8 сентября из-за демонтажа водопровода.

В этом же районе с 30 августа по 15 октября перекрывают движение транспорта по Приморскому шоссе от Туристской улицы до улицы Савушкина. Это связано с работами по прокладке инженерных сетей.

В Павловске движение транспорта у дома 17 по Елизаветинской улице ограничивают с 30 августа по 8 сентября из-за строительства газопровода.

Во Фрунзенском районе с 30 августа по 30 ограничивают движение транспорта по улице Фучика от Пражской улицы до Софийской улицы из-за прокладки газопровода.

Фото: Piter.tv