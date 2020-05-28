Четыре футболиста "Локомотива" сдали положительный тест на коронавирус

Они чувствуют себя хорошо и находятся на самоизоляции в домашних условиях.

Пресс-служба московского "Локомотива" сообщила на официальном сайте клуба о четырех новых случаях заболевания коронавирусом среди футболистов.

Вратарь Антон Коченков, защитники Тимур Сулейманов, а также полузащитники Дмитрий Баринов и Роман Тугаев сдали положительные тесты на COVID-19. Весь состав и тренерский штаб прошли тестирование перед тем, как вернуться к занятиям на тренировочной базе в Баковке.

В заявлении пресс-службы сообщается, что игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции. Болезнь у всех четверых протекает бессимптомно.

Напомним, 16 мая был обнаружен первый случай заболевания короновирусом среди игроков Российской премьер-лиги (РПЛ). Инфекцию обнаружили у форварда "Локомотива" Джефферсона Фарфана.

Ранее стало известно, что сезон РПЛ могут возобновить со зрителями на трибунах.

Видео: YouTube / ФК "Локомотив" Москва