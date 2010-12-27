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МЧС: список утонувших в Петербурге людей пополнился еще четырьмя именами
Сегодня, 12:31
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Alena_Zinovieva
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МЧС: список утонувших в Петербурге людей пополнился еще четырьмя именами

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В минувшие выходные утонули люди на Неве, Невской губе, канале Грибоедова и пруду на проспекте Просвещения.

Список утонувших в Петербурге людей пополнился еще четырьмя именами. Об этом сообщает МЧС РФ по Петербургу.

По данным спасательного ведомства, вечером 21 июля в Неве на Октябрьской набережной утонул 22-летний петербуржец. Он прыгнул в воду для того, чтобы достать вещи девушки. Тело погибшего нашли водолазы на глубине 2,5 метров.

Днем позже погибло сразу трое мужчин. Трагедия случилась в Невской губе, на канале Грибоедова и в пруду на проспекте Просвещения.

Ранее мы писали, что за минувшие выходные в Северной столице и Ленобласти утонули три человека. В настоящее время список жертв достиг семи человек.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб Картина дня

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