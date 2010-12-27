Тело одного из погибших так и не удалось найти.

За минувшие сутки в Петербурге и Ленобласти утонули три человека. Тело одного мужчины искали 10 часов, другого так и не удалось найти. Об этом сообщает "Фонтанка".

Трагедией закончился отдых двух приятелей на пляже возле ТРК "Питерлэнд". Мужчины пришли на берег залива около шести часов вечера. Возле воды они выпивали, а потом решили искупаться. Через 20 минут один из отдыхающих начал звать на помощь. Когда его достали из воды, петербуржец уже не дышал. Реанимационные мероприятия не помогли, 28-летний мужчина скончался.

В этот же день в Колтушском озере утонул 22-летний таджик. Для того, чтобы попасть на песчаный пляж, он решил переплыть озеро. На полпути молодой человек скрылся под водой. Его тело нашла группа водолазов спустя 10 часов.

Тело еще одного купальщика не нашли до сих пор. Мужчина решил искупаться на территории садоводства "Кивеннапа" в Выборгском районе Ленобласти. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция узнала о пропаже человека поздно вечером 22 июля. Брат-собутыльник спал на берегу, пока его родственник тонул.

Ранее мы публиковали статью, в которой подробно рассказывали о том, где можно и нельзя купаться в Петербурге и Ленобласти, а также как вести себя на воде.

Фото: pixabay.com