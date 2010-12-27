За минувшие сутки из рек и каналов Петербурга и Ленобласти извлекли пять тел

Среди погибших есть двое детей.

За минувшие сутки из рек и каналов Петербурга и Ленобласти извлекли тела пятерых людей. Среди погибших есть двое детей. Об этом сообщает "Фонтанка".

Отмечается, что один из подростков спасал свою одноклассницу в Дудергофском канале. Девушка выжила, а вот юноша утонул. Тело другого ребенка водолазы искали несколько часов. Шестиклассник нырнул в Финском заливе в районе Канонерского острова, а вынырнуть уже не смог. На пляж ребенок пришел вместе с мамой и бабушкой.

Вчера из Обводного канала достали тело 50-летнего мужчины. Погибший был в одежде и обуви. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

В понедельник, 23 июля спасатели работали возле деревни Немятово, которая находится в Волховском районе Ленобласти. Из Новосясьского канала достали останки 46-летнего местного жителя. В последний раз его видели живым 20 июля.

Тело еще одного мужчины нашли в тине под мостом, который связывает поселки Воскорово и Пионер. В настоящее время тосненская полиция устанавливает личность погибшего. На вид ему 45-50 лет.

Ранее мы публиковали статью, в которой подробно рассказывали, как вести себя во время отдыха на воде.

Фото: pixabay.com