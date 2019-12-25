В общей сложности пострадали восемь человек.

Четыре человека получили травмы головы после ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине. Об этом сообщили медики из города Южно-Сахалинск. В общей сложности в автомобильной аварии пострадали восемь человек. Инцидент произошел около 14 часов дня по местному времени около Дома торговли. Известно, что муниципальный транспорт столкнулся с большегрузным транспортом около пешеходного перехода.

По информации ГИБДД, которую мы получили, прибыв на место происшествия, скорая помощь увезла восемь человек – пассажиров автобуса. Сергей Надсадин, мэр города

Врачи пояснили, что семеро пациентов - это граждане в возрасте от 17 до 68 лет. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. У четверых пострадавших зафиксированы закрытые черепно-мозговые травмы. Еще двое человек доставлены в больницу с ушибами. У одной из женщин (66 лет) медики диагностировали острую реакцию на стресс. Все пациенты переправлены в областную клиническую больницу для уточнения диагнозов, одного пришлось транспортировать в травмпункт.

Известно, что в момент ДТП в автобусе находились 20 человек.

В ДТП в Воронежской области погибли пять человек.

Фото: Piter.tv