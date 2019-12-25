Жертвами аварии стали четверо взрослых и ребенок.

В ДТП в Воронежской области погибли пять человек. Об этом сообщили представители регионального управления МВД. Трагедия произошла около 20:30 вечера 8 ноября в Верхнемамонском районе. На 717-ом километре федеральном дороги М-4 "Дон" столкнулись два легковых автомобиля. Жертвами стали четверо взрослых граждан и ребенок.

В результате ДТП погибли пять человек: водитель и пассажир "Лады Приора", а также водитель, пассажирка и ребенок, находившиеся в Toyota. пресс-служба ГИБДД РФ

По факту произошедшего проводится проверка. Известно, что в настоящее время полиция считает, что столкновение со вторым транспортным средством допустил водитель "Лады Приора". Мужчина двигался по встречной полосе от Москвы по направлению к Ростову-на-Дону. На пути он ударился об автомобиль Toyota Rav 4.

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Фото: Piter.tv

