Чернышенко: правительство не будет конкурировать с бизнесом в сфере данных

Он сказал, что монополии на данные нет.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что правительство не намерено конкурировать с бизнесом в сфере данных.

По его словам, кабмин готов делиться данными и монополии на них нет.

Мы учимся у бизнеса, мы можем стать опасными для бизнеса, если начнем конкурировать, потому что, помимо техпродвинутости, мы еще и имеем административный рычаг, мы имеем эксклюзивный доступ к данным. Но, конечно, правительство не будет этим пользоваться, - сказал вице-премьер.

Чернышенко подчеркнул, что инвестиции в технологии просто необходимы. Он считает, что Россия может противопоставить свой продукт глобальным технологическим компаниям. По его словам, кроме Китая, такой возможности нет ни у одной страны.

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