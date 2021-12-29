Чернышенко не исключил появления нового нацпроекта в области радиоэлектроники

В РФ развивают отечественную электронику.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко не исключил появления нового национального проекта в области радиоэлектроники. Об этом журналистам рассказали в аппарате заместителя главы правительства РФ. Ранее на видеоконференции с вице-премьером Юрием Борисовым чиновник обсудил стратегию по развитию отечественной промышленности. Перед экспертами стоит вопрос о том, как развивать спрос на электронику. Кабмин также занимается выработкой новых государственных мер по поддержке направления.

Совет в прошлом году рассмотрел 19 проектов, 8 из них на общую сумму 147 млрд рублей уже одобрены. Еще 51 проект на сумму более 360 млрд находится сейчас в работе. Реализация "сквозных проектов" - это одна из эффективных мер. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Чернышенко призвал решать проблемы комплексно. Для этого будут сформированы рабочие группы для составления паспортов проектов по каждому из направлений. Субсидирование "сквозных проектов" в 2021 году достигло показателя в 4 млрд рублей. Средства идут на компенсацию затрат на закупку и внедрение российской радиоэлектронной продукции.

В России создадут службу "цифровых атташе".

Фото: Правительство России

