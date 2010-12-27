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Через мост Красного курсанта нельзя будет проехать в течение месяца
Сегодня, 8:12
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lesjasap
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Через мост Красного курсанта нельзя будет проехать в течение месяца

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16 сентября в Петербурге закрывается или ограничивается движение на нескольких дорогах сразу.

С 16 сентября по 15 октября На мосту Красного курсанта будут вестись ремонтные работы. Движение для транспорта будет частично ограничено. Автовладельцам придется смириться с затрудненным движением на данном участке. Представители ГАТИ рекомендуют водителям выбирать другие маршруты следования.
 
Также 16 и 17 сентября на перекрестке Наставников и проспекта Ударников сотрудники дорожных служб проведут демонтаж трамвайных путей. Проезд будет ограничен. С 22 часов 16 сентября и до семи утра 18 сентября такую же участь коснется Кушелевскую дорогу, начиная от проспекта Непокоренных и заканчивая Новороссийской улицей. Причина ограничения - установка новых светофоров. 
 
На Афонской улице, начиная с участка Вербной улицы и до Аккуратова, а также по Поклонногорской улице от Солунской до Афонской перекроют движение. Такая мера связана с заменой дорожного покрытия. Транспорту запрещено проезжать в течение одного дня - 16 сентября.
 
Теги: мост , ограничение движения
Категории: Новости СПб

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