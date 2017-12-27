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Есть рекорд: аэропортом Пулково за год воспользовались 16 млн пассажиров
Вчера, 15:40
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Butenko
408

Есть рекорд: аэропортом Пулково за год воспользовались 16 млн пассажиров

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Администрация главного аэропорта Санкт-Петербурга сообщила о рекордной востребованности Пулково.

Аэропорт Пулково в минувшем году предоставил свои услуги 16.1 миллиону пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба организации. В докладе ООО "Воздушные ворота Северной Столицы" говорится, что это лучший показатель за все время существования аэропорта. Эта цифра перекрыла результаты 2014 года, когда через Пулково прошли 14.3 млн пассажиров.

В докладе "Воздушных ворот Северной Столицы" есть и другие интересные данные. Например, чаще всего аэропорт обслуживал пассажиров внутренних рейсов (10 млн человек). При этом выросла и доля международных отправлений: в этом году Пулково обслужил 6.1 млн пассажиров-международников. А это на 29% больше, чем в 2016 году.

Что касается самых популярных направлений для полетов Петербужцев, то ими стали Москва, Симферополь и Сочи, а также Анталья, Франкфурт-на-Майне и Ларнака.

Фото: Piter.TV

 
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Теги: новости петербурга , новости спб , пулково , статистика , транспорт
Категории: Новости СПб

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