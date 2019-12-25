Черчесов высказался о возрастных игроках в сборной России

Он также заявил, что в команде могут появиться "неожиданные" люди.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в интервью телеканалу "Россия 24" поделился мнением о количестве возрастных игроков в национальной команде.

В прессе этот вопрос возникал уже не раз, а игроки ее читают. Я попросил их не обращать внимания и сконцентрироваться на своей работе. Никто и никогда заранее не может предугадать. Юрия Жиркова все отправляли и отправляли, а он в игре с Шотландией принес нам важные очки. Не хотелось бы забегать вперед, сам до 40 лет играл. Станислав Черчесов, главный тренер сборной России по футболу

По мнению Черчесова, нынешняя пауза, вызванная эпидемией коронавируса, негативно отразится на текущей форме большинства игроков. Также он заявил, что в сборной России могут появиться "неожиданные" люди.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Евро-2020 перенесли на лето следующего года. При этом название турнира останется прежним. Сборная России попала в группу В, соперниками нашей команды будут сборные Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Станислав Черчесов рассказал об отношении к ситуации с коронавирусом.

Фото: VK / @rfsruofficial