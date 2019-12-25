Станислав Черчесов рассказал об отношении к ситуации с коронавирусом

Наставник сборной России не впадает в панику, не скупает гречку и не носит маску.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса.

"Никакого страха нет. Есть недоумение. Но мы видим, что происходит вокруг, и в этот период стараемся поддерживать футбольную жизнь. Футболисты сборной России в соцсетях размещают позитивные ролики, говорят хорошие вещи, способные поднять болельщикам настроение. Это все, что мы можем сделать в нынешней ситуации. Гречку и макароны в большем количестве не закупал. У нас всего достаточно, и проблемы из этого мы не делаем, в панику не впадаем. Маску не надеваю", - сказал Черчесов в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Всвязи с угрозой распространения коронавируса УЕФА перенес Евро-2020 на лето следующего года. При этом название турнира останется прежним. Сборная России попала в группу В, соперниками нашей команды будут сборные Бельгии, Финляндии и Дании.

Напомним, 12 марта Российский футбольный союз и Станислав Черчесов заключили новый контракт. Главный тренер национальной сборной останется на своем посту до 30 декабря 2022 года.

Ранее Станислав Черчесов сравнил возраст Артема Дзюбы с возрастом Христа.

Фото: VK / @rfsruofficial