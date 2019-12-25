Станислав Черчесов сравнил возраст Артема Дзюбы с возрастом Христа

Капитану сборной России следующим летом исполнится 33 года.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о том, как перенос Евро-2020 на следующий год в связи с пандемией коронавируса может отразиться на команде.

"Хотелось бы, чтобы опытные игроки сохраняли форму, а молодежь прибавляла. Сейчас давать какие-то глобальные оценки будет лукавством. Раз сам доиграл до 40 лет, почему должен смотреть игрокам в паспорта? Мы не клубная команда, где нужно давать футболисту контракт на три-пять лет, а потом за него отвечать. Есть костяк, на который мы рассчитываем в определенной перспективе, но пространства для маневра в любом случае больше. Дзюбе исполнился в следующем году 33 года. Возраст Христа – то, что надо. Он как раз созреет для больших игр и достижений", - сказал Черчесов в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

По итогам квалификации на чемпионат Европы сборная России заняла второе место в своей группе и напрямую вышла в финальную стадию турнира. Артем Дзюба забил девять голов и занял шестое место в списке лучших бомбардиров отборочного этапа.

Напомним, сборная России должна была сыграть на Евро-2020 в группе В с Данией, Финляндией и Бельгией.

Ранее стало известно, что УЕФА не будет менять название Евро-2020, несмотря на перенос турнира.

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