Главный тренер российской сборной рассказал о причинах недачи на Евро-2020.

Главный тренер по футболу российской сборной Станислав Черчесов сравнил нюансы подготовки к чемпионатам мира и Европы. Об этом специалисты рассказал в рамках пресс-конференции. Тренер объяснил, почему российским спортсменам не удалось повторить результат 2018 года.Он напомнил, что на техкоме РФС был уверен в том, что команда технически готова к битве на Евро-2020. К ЧМ футболисты подготавливались через контрольные матчи, а сейчас РФ не может привести для этого сборные Бразилии, Аргентины, Франции, Испании, Бельгии, чтобы провести аналогичные мероприятия.

Когда десять месяцев не видишь игроков, это совершенно другие ощущения: игроки те же, но ситуация меняется. Тогда мы два года готовили команду к ЧМ, сейчас нужно было на ходу, с ЧМв команде осталось девять человек. Сейчас перестроечное состояние - одни пока не могут. Могу извиниться перед теми, кто добывал путевку на чемпионат Европы, но не поехал, мы брали игроков не на перспективу, а тех, кто может помочь и сейчас, и в будущем. Станислав Черчесов, главный тренер сборной РФ

Напомним, что Евро-2020 должно было состояться в период с 12 июня по 12 июля 2020 года. Из-за пандемии мероприятие оказалось перенесено по срокам. Россия завершила выступление в рамках группового этапа турнира. Нашим спортсменам удалось обыграть команду из Финляндии со счётом 1:0. Мы проиграли Бельгии (0:3), а также Дании (1:4).

Видео: Пресс-центр "Россия сегодня"