Черчесов рассказал, будет ли критиковать игроков сборной России

Игра между Россией и Бельгией закончилась со счетом 1:4.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время пресс-подхода рассказал, много ли людей будут подвергнуты в критике в раздевалке:

"Счёт на табло. Мы проиграли. Команде не нужна критика или наставления, ей нужны подсказки. Поэтому моя задача оценить ситуацию и правильно и подсказать, как исправить ошибки. Нам нужна была победа 2 0, чтобы выйти из группы с первого места" - рассказал главный тренер.

Ранее мы уже писали, что Черчесов прокомментировал поражение своей команды. До него вопросы задали главному тренеру бельгийцев. Он отметил "Газпром Арену" и зрителей матча.

Сама игра закончилась поражением Российской команды со счетом 1:4.

Видео: Piter.TV