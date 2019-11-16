Черчесов рассказал, будет ли критиковать игроков сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время пресс-подхода рассказал, много ли людей будут подвергнуты в критике в раздевалке:
"Счёт на табло. Мы проиграли. Команде не нужна критика или наставления, ей нужны подсказки. Поэтому моя задача оценить ситуацию и правильно и подсказать, как исправить ошибки. Нам нужна была победа 2 0, чтобы выйти из группы с первого места" - рассказал главный тренер.
Ранее мы уже писали, что Черчесов прокомментировал поражение своей команды. До него вопросы задали главному тренеру бельгийцев. Он отметил "Газпром Арену" и зрителей матча.
Сама игра закончилась поражением Российской команды со счетом 1:4.
Видео: Piter.TV
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