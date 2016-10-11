Российскую чемпионку мира по фитнесу задержали при продаже наркотиков

Известную российскую спортсменку задержали из-за подозрения в причастности к продаже наркотиков.

Россиянку, действующую двукратную чемпионку мира по фитнесу, арестовали за продажу наркотиков. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области.

Инцидент произошел в Екатеринбурге. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по отношению к именитой спортсменке. Обстоятельства дела не разглашаются. По непроверенной информации, женщину могут судить за стероидные препараты, которые также попадают под статью за хранение наркотиков.

Напомним, что россиянка также является трехкратной абсолютной чемпонкой Европы и вице-мисс "Мисс Вселенная".