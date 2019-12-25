Чемпионат мира по хоккею – 2021. Анонс и расписание матчей сборной России

Турнир пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Завтра, 21 мая, в Риге стартует 84-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой. Этот турнир пришлось ждать два года. Из-за пандемии коронавируса весной 2020-го большинство спортивных соревнований переносили на год позже. Больше всех пострадали хоккейные турниры, а особенно – мировые первенства разных возрастных категорий

ЧМ-2020 должен был пройти в Швейцарии, но даже из-за коронавируса Международная федерация хоккея (ИИХФ) решила оставить хронологический порядок хозяев ближайших турниров. Как и планировалось, ЧМ-2021 пройдет в Латвии. Швейцарии придется ждать как минимум до следующей успешной заявки на проведение мирового первенства.

Изначально ЧМ-2021 должны были принять два города: Минск и Рига. Однако у Белоруссии отобрали это право в связи с непростой политической ситуацией в стране, из-за которой ИИХФ не могла гарантировать безопасность при проведении матчей. Несмотря на официальный визит президента федерации Рене Фазеля в январе в Минск и обещания, что оба города примут матчи хоккейного ЧМ, вскоре было принято официальное решение отобрать у Минска право проводить турнир. По слухам, на это мог повлиять отказ главных спонсоров, которые были готовы разорвать соглашения с ИИХФ "из политических соображений".

Таким образом, все матчи ЧМ-2021 пройдут в Риге с 21 мая по 6 июня на стадионе "Арена Рига" и в Олимпийском спортивном центре. В турнире примут участие 16 команд, разбитые на две группы.

Группа А (Олимпийский центр)

Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Великобритания, Белоруссия

Группа B ("Арена Рига")

Канада, США, Финляндия, Германия, Латвия, Норвегия, Италия, Казахстан

Групповой этап продлится с 21 мая по 1 июня. Из каждой группы в плей-офф выйдут по четыре команды. Четвертьфинальные игры пройдут на двух хоккейных стадионах 3 июня. Полуфиналы назначены на 5 июня, матч за третье место и финал – на 6 июня. Эти игры пройдут на "Арене Рига".

Вопрос о допуске зрителей на трибуны оставался открытым. Но в итоге было принято решение провести турнир без болельщиков из-за текущей эпидемиологической ситуации в Риге.

Сборная России не сможет выступить на ЧМ-2021 под своим названием и флагом в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу "ВАДА против РУСАДА". В Риге команда Валерия Брагина выступит в символике Олимпийского комитета России. В состав национальной команды вошли 26 хоккеистов. Семеро из них представляют клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА)

Защитники: Владислав Гавриков ("Коламбус", НХЛ), Артем Зуб ("Оттава", НХЛ), Никита Нестеров ("Калгари", НХЛ), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба – "Локомотив"), Григорий Дронов ("Металлург"), Никита Задоров ("Чикаго", НХЛ), Иван Проворов ("Филадельфия", НХЛ)

Нападающие: Александр Барабанов ("Сан-Хосе", НХЛ), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Павел Карнаухов, Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов (все – ЦСКА), Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Иван Морозов, Антон Бурдасов, Эмиль Галимов, Андрей Кузьменко, Евгений Тимкин (все – СКА), Михаил Григоренко ("Коламбус", НХЛ), Сергей Толчинский ("Авангард")

Капитаном сборной России на ЧМ-2021 будет Антон Слепышев. Он заменит форварда Вадима Шипачева, который пропустит турнир из-за травмы верхней части тела. В заявке команды оставили два места под вратаря и нападающего.

В этот раз россияне обошлись без громких имен в составе. Илья Ковальчук, Александр Радулов, Артемий Панарин и другие звезды НХЛ по разным причинам пропустят турнир: кто-то из-за травмы, кто-то принял решение не ехать в сборную, а кого-то просто не стали вызывать. Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский будут бороться за Кубок Стэнли. Но если их клубы вылетят в первом раунде плей-офф, то велика вероятность того, что кого-то из них вызовут в сборную перед стартом плей-офф. В любом случае, от "Красной машины" ждут только победы. В последний раз сборная России завоевывала золото хоккейного ЧМ в 2014 году.

Расписание матчей команды Валерия Брагина на групповом этапе выглядит следующим образом:

21 мая, 16:15 Россия – Чехия

22 мая, 16:15 Великобритания – Россия

24 мая, 16:15 Словакия – Россия

26 мая, 16:15 Россия – Дания

29 мая, 16:15 Швейцария – Дания

31 мая, 20:15 Россия – Швеция

1 июня, 20:15 Россия – Белоруссия

Все матчи можно посмотреть в прямом эфире на Первом канале и "Матч ТВ", а также на официальном сайте Федерации хоккея России. Порталы "Чемпионат.com" и Sports.ru будут вести текстовые трансляции с турнира.

Фото: официальный сайт Федерации хоккея России, Международная Федерация Хоккея на льду с шайбой