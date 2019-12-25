Чемпионат Италии по футболу будет проходить без зрителей до января 2021 года

Нынешний сезон планируют возобновить в июне.

Правительство Италии рассматривает вариант запретить посещение болельщиками матчей чемпионата Италии по футболу до января 2021 года. Об этом написал в своем Twitter-аккаунте журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери.

Как сообщает источник, если футбольные турниры в стране возобновятся после спада эпидемии коронавируса, то остаток нынешнего и первая половина следующего сезонов команды сыграют при пустых трибунах.

Напомним, в итальянской Серии А первое место занимает "Ювентус". Клуб из Турина набрал 63 очка после 26 матчей.

Ранее стало известно, что чемпионат Италии планируют возобновить не раньше июня.

Фото: figc.it