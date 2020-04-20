Чемпионат "Формулы-1" пройдет в июне 2023 под Петербургом

С 2023 года российский этап будет проводиться в Ленинградской области на трассе "Игора Драйв".

Стало известно, что чемпионата мира в классе машин "Формула-1" ВТБ Гран-при России пройдёт под Петербургом в июне 2023 года. Об этом 26 сентября, в воскресенье, сообщил глава Внешторгбанка Андрей Костин.

Как рассказал Костин, в проведении Гран-при в Петербурге есть свои преимущества. Например, то, что Северная столица очень близка к Европе, поэтому можно ожидать приток гостей.

Сам Питер, особенно с учётом того, что гонка будет, скорее всего, переноситься на июнь, на период белых ночей, – это большой культурный центр. Эта трасса находится за городом, и придётся досоздавать инфраструктуру, – сказал Костин

Отметим, что с 2014 года Гран-при России "Формулы-1" проходит на автодроме Олимпийского парка в Сочи. С 2023 года российский этап будет проводиться в Ленинградской области на трассе "Игора Драйв". Эта гоночная трасса получила высокую оценку экспертов Международной автомобильной федерации (FIA).

Ранее на автодроме "Игора Драйв" построят гостиничный комплекс.

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