Чемезов: "Ростех" продолжит успешно выполнять гособоронзаказ

Глава госкорпорации напомнил о модернизации предприятий.

Глава государственной корпорации "Ростех" пообещал, что предприятие продолжит успешно выполнять гособоронзаказ, на долю которого в настоящий момент приходится порядка 40% объема изготавливаемой продукции. Такое заверение на рабочей встрече с сотрудниками сделал Сергей Чемезов. Он напомнил о том, что госкорпорация имеет новейшее оборудование, а все предприятия прошли модернизацию.

Мы сделали серьезное перевооружение нашей промышленности, была проведена глубокая модернизация, закуплены новые современные станки. Это дает нам возможность успешно продолжать выполнять гособоронзаказ. Сергей Чемезов, глава "Ростеха"

Чемезов призвал работников госкорпорации сделать все необходимое для того, чтобы была обеспечена обороноспособность армии и страны.

.Глава Ростеха: санкции против РФ дают шанс на собственное развитие страны.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

