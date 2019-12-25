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В Удельном парке нашли челюсти
Сегодня, 10:10
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В Удельном парке нашли челюсти

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Петербургский фотограф отправился на прогулку в поиске грибов, а вместо этого обнаружил жуткие протезы.

Петербургский фотограф Антон Кубышкин решил прогуляться по Удельному парку и обнаружил пугающую находку: на одной из лужайке были разбросаны несколько пар челюстей. Своими впечатлениями от увиденного фотограф поделился в соцсетях.

Цель была найти грибы...но больше всего меня поразили челюсти разбросанные по парку. Что это? 

Антон Кубышкин, фотограф

Как выяснилось, челюсти оказались ненастоящими. Кто и зачем выбросил их в парке – неизвестно.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибочки СПБ (Антон Кубышкин)

Теги: санкт-петербург, удельный парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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