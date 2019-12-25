В Удельном парке нашли челюсти

Петербургский фотограф Антон Кубышкин решил прогуляться по Удельному парку и обнаружил пугающую находку: на одной из лужайке были разбросаны несколько пар челюстей. Своими впечатлениями от увиденного фотограф поделился в соцсетях.
Цель была найти грибы...но больше всего меня поразили челюсти разбросанные по парку. Что это?
Антон Кубышкин, фотограф
Как выяснилось, челюсти оказались ненастоящими. Кто и зачем выбросил их в парке – неизвестно.
Фото: ВКонтакте / Грибы и грибочки СПБ (Антон Кубышкин)
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