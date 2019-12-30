Человек с плакатом "утони в Рыбацком" замечен на Советском проспекте

Неизвестный пытался обратить внимание на подтопление на дороге.

В воскресенье, 19 января, жители города замети на Советском проспекте человека с плакатом "Утони в Рыбацком". Неизвестный стоял у затопленного участка дороги и был одет в защитный комбинезон и противогаз.

На данном отрезке дороги вода уже не раз выходила на проезжую часть. Еще в 2016 году власти Невского района обещали организовать систему водоотведения. Капитальные работы должны были начаться в 2017 году, но, как видно по фотографиям с места событий, проблема так и не разрешилась.

Ранее было установлено, что причиной подтоплений в 2016 году являлись ошибки при строительстве жилого комплекса "Живи в Рыбацком". На дороге не было ливневой организации, а водоотходные канавы оказались засыпаны при организации подъезда к стройке.

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти реконструируют подъезд к Колпино.

Фото: vk.com/no_trash1