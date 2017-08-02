Человек-мем "Гарольд, скрывающий боль" приехал в Петербург

В Петербург приехал известный на просторах интернета Дед Гарольд - мужчина, который стал популярным благодаря его выражению лица. Почти на каждом фото, у мужчины натянутая улыбка которая демонстрирует глубокую скрытую боль.

Гарольд стал очень популярным в 2014 году. Множество пабликов и различных сайтов использовали фото со стариком, чтобы высмеивать различные публикации пользователей соцсетей. 3 марта 2016 года мужчина заявил о себе и завёл страницу вконтакте. Оттуда выяснилось, что он из Венгрии и зовут его Андраш Арато.



И в эти выходные Андраш прилетел в Россию и посетил крупный фестиваль "Вкфест", где вызвал настоящий ажиотаж. Ведущий Дмитрий Мезенцев вывел его на сцену и сказал, что в России его очень любят. Андраш сказал, что не может в это поверить - "Это фантастика!". Также мужчина прямо на сцене показал мастер-класс - "как улыбаться со скрытой болью".

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