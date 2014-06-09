Чехия впервые за 4,5 года ввезла куриные яйца из России. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Евростата.
Отмечается, что в конце 2025 года чешские компании импортировали российские яйца на общую сумму 64,7 тысячи евро. В последний раз Чехия закупала эту продукцию из России в июне 2021 года.
В связи с этим Россия вошла в топ-20 рейтинга крупнейших поставщиков яиц на чешский рынок. Ее доля составила менее 1% от всех поставок. Лидером рейтинга является Польша с показателем 43,1%. Второе место занимает Украина (22%). Тройку лидеров замыкает Латвия (13,9%).
Фото: pxhere.com
