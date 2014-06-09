Чешские компании импортировали российские яйца на общую сумму 64,7 тысячи евро.

Чехия впервые за 4,5 года ввезла куриные яйца из России. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что в конце 2025 года чешские компании импортировали российские яйца на общую сумму 64,7 тысячи евро. В последний раз Чехия закупала эту продукцию из России в июне 2021 года.

В связи с этим Россия вошла в топ-20 рейтинга крупнейших поставщиков яиц на чешский рынок. Ее доля составила менее 1% от всех поставок. Лидером рейтинга является Польша с показателем 43,1%. Второе место занимает Украина (22%). Тройку лидеров замыкает Латвия (13,9%).

Ранее мы сообщали, что в России упал спрос на стейки.

Фото: pxhere.com