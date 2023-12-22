Чего больше всего не хватает петербуржцам и москвичам: исследование "Ингосстраха"

Жителям обеих столиц больше всего не хватает доступного жилья — 65% москвичей и 54% петербуржцев подчеркивают эту проблему.

"Ингосстрах" совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ провел исследование, раскрывающее главные проблемы жителей Москвы и Санкт-Петербурга, о которых чаще всего говорят.

По данным исследования, жителям обеих столиц больше всего не хватает доступного жилья — 65% москвичей и 54% петербуржцев подчеркивают эту проблему. Недостаточный уровень заработной платы, отмеченный 58% жителями Москвы и 46% жителями Санкт-Петербурга, также является существенным минусом.

Касательно климата и погоды, многим жителям Санкт-Петербурга (34%) и Москвы (24%) не хватает хорошего климата. А нехватку теплого моря и пляжей отмечают 25% москвичей и 20% петербуржцев.

Опрос также показал, что жителям обеих столиц не хватает качественной медицины — об этом говорят 24% петербуржцев и 22% москвичей. Проблемы с жилищным фондом и ЖКХ ощущают 20% жителей Санкт-Петербурга и 9% москвичей, а также неудовлетворительное состояние дорог — 17% москвичей и 7% петербуржцев.

В ходе исследования было выявлено, что некоторые аспекты жизни в городах вызывают меньшую обеспокоенность среди опрошенных. В их числе: плохая экологическая обстановка (11% москвичей и 6% петербуржцев), недостаточные условия для ведения бизнеса (9% москвичей и 4% петербуржцев), и лишь по 4% жителей Москвы и по 2% жителей Санкт-Петербурга выразили недовольство качеством работы общественного транспорта и уровнем образования.

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Ранее стало известно, что почти у 57% жителей Санкт-Петербурга плохая погода вызывает депрессию.

Фото: Piter.tv