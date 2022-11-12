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Чеченцы, которые устроили драку в магазине в Симферополе из-за замечания, извинились

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Мужчины дали обещание, что подобное больше не повторится.

Уроженцы Чечни, которые устроили драку в продуктовом магазине города Симферополя из-за замечания, принесли свои извинения сотрудникам. Соответствующей информацией в социальных сетях поделились журналисты Telegram-канала "Подъем". Провинившиеся отметили, что просят прощения у пострадавших "Ради Аллаха". Такие слова один из мужчин дал очевидице конфликта, которая ранее присутствовала в торговоц точке во время драки.

Прошу прощения ради всевышнего Аллаха.

один из участников потасовки

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Фото и видео: Telegram / Подъем

Теги: драка, извинение, крым, регионы, симферополь, чечня
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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