Чавушоглу: Лавров может принять участие во встрече глав МИД РФ, Ирана и Турции по Сирии

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу заявил о том, что его российский коллега Сергей Лавров может принять участие во встрече глав МИД РФ, Ирана и Турции по вопросу Сирии. Такой информацией чиновник поделился с местными журналистами на телеканале ТРТ. Мероприятие запланировано на 11-13 марта текущего года. Оно будет организовано в Анталье.
За день до проведения дипломатического форума с большой степенью вероятности пройдет встреча в рамках астанинского формата. Россия уже подтвердила участие.
Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции
В настоящее время турецкие дипломаты ожидают подтверждения участия в мероприятии со стороны Тегерана.
Чавушоглу: РФ не отказывается от переговоров с Украиной при посредничестве Турции.
Фото: www.ntv.com.tr
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