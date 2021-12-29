Чавушоглу: Лавров может принять участие во встрече глав МИД РФ, Ирана и Турции по Сирии

В МИД Турции рассказали о дипломатическом форуме в Анталье.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу заявил о том, что его российский коллега Сергей Лавров может принять участие во встрече глав МИД РФ, Ирана и Турции по вопросу Сирии. Такой информацией чиновник поделился с местными журналистами на телеканале ТРТ. Мероприятие запланировано на 11-13 марта текущего года. Оно будет организовано в Анталье.

За день до проведения дипломатического форума с большой степенью вероятности пройдет встреча в рамках астанинского формата. Россия уже подтвердила участие. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

В настоящее время турецкие дипломаты ожидают подтверждения участия в мероприятии со стороны Тегерана.

Чавушоглу: РФ не отказывается от переговоров с Украиной при посредничестве Турции.

Фото: www.ntv.com.tr

