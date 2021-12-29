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Чавушоглу: Лавров может принять участие во встрече глав МИД РФ, Ирана и Турции по Сирии
Сегодня, 11:37
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Чавушоглу: Лавров может принять участие во встрече глав МИД РФ, Ирана и Турции по Сирии

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В МИД Турции рассказали о дипломатическом форуме в Анталье.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу заявил о том, что его российский коллега Сергей Лавров может принять участие во встрече глав МИД РФ, Ирана и Турции по вопросу Сирии. Такой информацией чиновник поделился с местными журналистами на телеканале ТРТ. Мероприятие запланировано на 11-13 марта текущего года. Оно будет организовано в Анталье.

За день до проведения дипломатического форума с большой степенью вероятности пройдет встреча в рамках астанинского формата. Россия уже подтвердила участие.

Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

В настоящее время турецкие дипломаты ожидают подтверждения участия в мероприятии со стороны Тегерана.

Чавушоглу: РФ не отказывается от переговоров с Украиной при посредничестве Турции.

Фото: www.ntv.com.tr
 

Теги: иран, мевлют чавушоглу, мид, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии,

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