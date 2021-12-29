Чавушоглу: РФ не отказывается от переговоров с Украиной при посредничестве Турции

Стороны пока что не определились с датой встречи.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу заявил о том, что РФ в перспективе не отказывается от переговоров с Украиной при посредничестве Анкары. Такое заявление министр сделал в эфире телеканала TRT. В настоящее время власти страны намерены обсуждать участие Москвы во встрече, направленной на снижения напряженности с Киевом.

Украина положительно отреагировала на нашу инициатив. РФ не закрывает двери к участию в такой встрече. Но продолжаются обсуждения, в том числе относительно дат. Мевлют Чавушоглу, Глава МИД Турции

По мнению министра иностранных дел Турции, заявления Запада о том, что российская сторона якобы планирует вторгнуться на территорию соседнего государства только приводят к росту паники среди населения, а также негативно сказывается на национальной экономике Украины и падения курса гривны. Анкара призывает СМИ и официальные лица отказаться от подобных заявлений "мегафонной дипломатии". Чавушоглу добавил, что картина не соответствует действительности.

Эрдоган надеется, что Путин посетит Турцию после поездки в Китай.

Фото: YouTube / ÜLKE TV