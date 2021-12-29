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Частный погреб тушили 10 пожарных на Красносельском шоссе
Вчера, 22:48
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Частный погреб тушили 10 пожарных на Красносельском шоссе

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Сведения о пострадавших не поступали.

В пятницу, 21 января, в Красносельском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.                

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 18:32. На Красносельском шоссе в доме 54 загорелся частный погреб. По данным МЧС, происходило горение на общей площади 15 квадратных метров.

На борьбу с огнём отправились 10 пожарных и 2 машины. Пожар удалось ликвидировать в 19:37. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее пояивлось видео, как в Кировском районе сгорел троллейбус. Огонь ликвидировали за 11 минут с момента вызова спасателей.

Фото: Piter.tv
 

Теги: красносельское шоссе, мчс, частный погреб
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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