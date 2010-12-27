Ленобласть выделила субсидии на оплату частных кружков и секций для детей

Губернатор Ленобласти распорядился выделить первые субсидии до конца 2019 года.

Учащиеся частных секций и кружков Ленобласти не будут платить за учебу. Ленобласть позаботится о их образовании. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Совсем скоро дети смогут посещать негосударственные организации дополнительного образования абсолютно бесплатно. Согласно подписанному документу, организации, которые имеют специальную лицензию на оказание образовательных услуг, получат выплаты в виде субсидии. Остальные частные учебные заведения в документ не включены. Еще одним требованием будет обязательная регистрация в "Навигаторе дополнительного образования детей Ленобласти".

Переход на персонифицированное финансирование частных кружков и секций осуществляется на основе федерального проекта "Успех каждого ребенка", который предусмотрен нацпроектом "Образование".

Ранее Piter.TV сообщил, что Филимон и Кошка из Выборгского Замка попали в ТОП-10 самых известных котов Ленобласти.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти