Филимон и Кошка из Выборгского Замка попали в ТОП-10 самых известных котов Ленобласти

Лидирующую строчку в рейтинге отдали Филимону. Кошке по имени Кошка отдали второе место в рейтинге.

Кот Филимон и кошка по имени Кошка из Выборгского замка вошли в ТОП-10 котов Ленобласти. Рейтинг составлен одним из региональных изданий.

Старший "мяучный" сотрудник Выборгского замка давно стал любимцем публики. Однако его поклонники беспокоятся о его здоровье, ведь звезда Выборгского замка стал реже появляться на публике. Сотрудники главного музея города рассказали, что социальную вялость кота объяснить довольно-таки просто. Дело в том, что пушистому сотруднику замка уже около 10 лет и последнее время он "уступил дорогу молодым", а сам коротает пенсионные будни в замковой библиотеке. Там он целыми днями отдыхает, спит и кушает. Представители Выборгского замка заверили, что кот чувствует себя хорошо.

За него теперь отдувается Кошка. Фотографируется с туристами и по-хозяйски ходит по острову, - подчеркнули сотрудники замка.

Новой любимице публике было присвоено второе место. Она легко нашла общий язык с сотрудниками музея. Однако пока Кошка находится на испытательном сроке. Возможно, скоро она станет "мяучным" сотрудником и начнет получать зарплату.

Напомним, что Филимон ведет свой Instagram и уже не раз подтверждал свою популярность и попадал в различные рейтинг. Он даже снялся в шоу "Главный котик страны" на Первом канале, которое ведет лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров.

Ранее Piter.TV сообщил, что дорожники продолжают ремонт Крепостного моста в Выборге.

Фото: Выборг ВКонтакте/ Вконтакте