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"Водоканал" и правоохранители будут пресекать попытки залезть в фонтаны в день ВДВ
Сегодня, 13:32
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nadezhda_sib

"Водоканал" и правоохранители будут пресекать попытки залезть в фонтаны в день ВДВ

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Если кто-то в нем окажется, подачу воды будут отключать.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" будет отключать фонтан, если в него кто-то заберется. Пресс-служба предупредила о вводимых мерах в преддверии Дня Воздушно-десантных войск. 

Особенное внимание уделят фонтанам в центральных районах Петербурга и на Московской площади. За ними будут следить специалисты "Водоканала" и правоохранительные органы. 

При попытке забраться в чащу фонтана подача воды будет отключена. Это будет до тех пор, пока отдыхающий не выберется из гидросооружения. Это обеспечит безопасность горожан и сохранность фонтанного оборудования. 

Также в пресс-службе напомнили, что фонтаны не предназначены для купания. Помимо угрозы получения травм, в воде могут скапливаться бактерии и грязь. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Любашинском саду появятся спортплощадки и зона отдыха

Фото: А.Федоров / wikipedia.org

Теги: день вдв, фонтаны
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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