"Водоканал" и правоохранители будут пресекать попытки залезть в фонтаны в день ВДВ

Если кто-то в нем окажется, подачу воды будут отключать.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" будет отключать фонтан, если в него кто-то заберется. Пресс-служба предупредила о вводимых мерах в преддверии Дня Воздушно-десантных войск.

Особенное внимание уделят фонтанам в центральных районах Петербурга и на Московской площади. За ними будут следить специалисты "Водоканала" и правоохранительные органы.

При попытке забраться в чащу фонтана подача воды будет отключена. Это будет до тех пор, пока отдыхающий не выберется из гидросооружения. Это обеспечит безопасность горожан и сохранность фонтанного оборудования.

Также в пресс-службе напомнили, что фонтаны не предназначены для купания. Помимо угрозы получения травм, в воде могут скапливаться бактерии и грязь.

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Фото: А.Федоров / wikipedia.org