Прокуратура спасла часть подтопленных захоронений на Серафимовском кладбище

Сотрудники надзорного ведомства недовольны и другими проблемами, обнаруженными на Серафимовском кладбище.

Представители Прокуратуры проверили состояние Серафимовского кладбища. Специалисты обнаружили, что часть территории не только начала уходить под грунтовые воды, но и "заросла" горами бытовых отходов. наибольшие проблемы наблюдаются в северо-западной части пространства. Об этом сообщает "Петербургский дневник".



Эксперты отметили, что сброс осуществлялся за счет талых и ливневых вод ль "Водоканала СПб", которые частично направлялись в Гнилой ручей, протекающий по территории кладбища. Такая обстановка дел нарушает требования СанПина, так как участок вовремя не очищался.



Еще одной загвоздкой стало то, что у Серафимовского кладбища отсутствует необходимая проектная документация ввиду того, что оно было основано более ста лет назад - в 1905 году. Из-за этого нет достоверных сведений о проведенной дренажной системе. Проект не подвергался корректировке даже из-за расширения количества общегражданских захоронений. На участке присутствуют мусоросборники, но не в тем местах, в которых им положено быть.



В настоящее время часть подтопленных могил просушена. Остальные нарушения должны быть устранены администрацией.

Напомним, что на Серафимовском кладбище общегражданские захоронения подтопили грунтовые воды.