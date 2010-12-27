Очевидцы рассказали об утреннем отключении света на Петроградке, коммунальщики открещиваются от этого

Местные жители сообщили о внезапном отключении электроэнергии на непродолжительное время. По данным дежурных служб, петербуржцам отсутствие света "приснилось".

Очевидцы заметили выборочное отключение электричества на Петроградской стороне. Блэкаут продлился настолько недолго, что сотрудники коммунальных служб не успели его зарегистрировать. По сведениям от ОАО "Ленэнерго", отключения не наблюдалось.

Однако, несмотря на это, местные жители пожаловались на отсутствие света в нескольких зданиях. Также частично лишился подсветки Сампсониевский мост.

Инцидент якобы произошел ранним утром 5 апреля. По данным ответственного ведомства, сбоев в работе сети замечено не было. В это солидарны как специалисты "Ленэнерго", так и "Ленсвета". В настоящее время петербуржцы не сообщают о проблемах со светом в Петроградском районе.

Фото: Pixabay.com

