На Малой Конюшенной улице запустят обратный отсчет до начала ЧМ по футболу

В центре Петербурга откроют часы, которые отсчитают 100 дней до начала мундиаля.

Рядом с Невским проспектом установят часы, которые будут вести обратный отсчет до Чемпионата мира по футболу. Устройство заработает за сто дней до начала мундиаля. В тот же день в центре Северной столице пройдет танцевальный флешмоб, приуроченный к проведению данного спортивного мероприятия.

Торжественное открытие часов состоится в 14 часов 6 марта около здания под номером 16 по Малой Конюшенной улице. Событие пройдет при участии чиновников города, общественный деятелей и футбольных спортсменов.

В честь международного чемпионата на Дворцовой площади развернут 18-метровый флаг Российской федерации.

Фото: Piter.tv