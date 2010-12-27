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На Малой Конюшенной улице запустят обратный отсчет до начала ЧМ по футболу
Сегодня, 10:01
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lesjasap
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На Малой Конюшенной улице запустят обратный отсчет до начала ЧМ по футболу

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В центре Петербурга откроют часы, которые отсчитают 100 дней до начала мундиаля.

Рядом с Невским проспектом установят часы, которые будут вести обратный отсчет до Чемпионата мира по футболу. Устройство заработает за сто дней до начала мундиаля. В тот же день в центре Северной столице пройдет танцевальный флешмоб, приуроченный к проведению данного спортивного мероприятия.

Торжественное открытие часов состоится в 14 часов 6 марта около здания под номером 16 по Малой Конюшенной улице. Событие пройдет при участии чиновников города, общественный деятелей и футбольных спортсменов. 

В честь международного чемпионата на Дворцовой площади развернут 18-метровый флаг Российской федерации.

Фото: Piter.tv

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Теги: малая конюшенная улица , обратный отсчет , часы , чемпионат мира по футболу
Категории: Новости СПб Спорт Картина дня

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