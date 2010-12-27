Чак Норрис ушел из кино ради спасения жены

Популярный актер Чак Норрис ушел из кино, чтобы больше времени проводить с женой, которую отравили тяжелым металлом гадолинием.

Накануне стала известна причина ухода известного актера Чака Норриса из кино. Как оказалось, он решил все свое время посвятить больной жене. Об этом пишет издание "Ридус".



По словам самого Норриса. его жена Дженна несколько лет назад заболела артритом. По просьбе враче, она трижды за неделю проходила МРТ. Для более точных результатов обследования врачи вводили ей специальное контрастное вещество. В его состав входил гадолиний, который вызвал тяжелые побочные эффекты.



После этого женщина несколько раз попадала в больницу. Спустя некоторое время она наткнулась на статью, где рассказывалось о пагубном влиянии гадолиния на организм.



После этого супруги направились в клинику штата Невада, чтобы проверить правдивость статьи. Оказалось, что вещество действительно представляет опасность.



На лечение супруги от отравления Чак Норрис отдал два миллиона долларов. Все это время он не снимался в фильмах и отказывался общаться с прессой. Актер подал в суд на 11 фармацевтических компаний и требует 10 миллионов от производителей, которые используют контрастные вещества с токсичным гадолинием.



Фото: ★ Чак Норрис Клуб ★ █ Official Group