Cеверо-Западное управление Росбыловства решило пополнить свой флот

Ведомство хочет купить 21 большую моторную лодку. На это выделено 27,3 миллиона рублей.

Cеверо-Западное территориальное управление Росбыловства решило пополнить свой флот. Ведомство разместило соответствующую закупку.

В скором времени она увенчается приобретением 21 моторной лодки. Они довольно большие (5,5 метра длиной) и мощные (моторы – 70 лошадиных сил).

Если предположить, что их задействуют для охоты за теми, кто, скажем так, не по правилам, ловит рыбу, то жизнь последних (и откровенных браконьеров, и тех, кто просто нарушил "букву" закона), вероятно, ухудшится.

Так, за майские праздники инспекторы рыбоохраны Северо-Западного региона изъяли 776 кг рыбы.

Итоги закупки предполагается подвести после 22 мая.

Как сообщало ранее Delovoe.tv, реки и озера Ленобласти очистили от браконьерских сетей.

Фото: sztufar.ru