Cеть магазинов из Петербурга "220 Вольт" массово банкротит свои юрлица

Уже закрывают часть юрлиц - ООО "Е-коммерс", ООО "Мега Инструмент" и ООО "Сервис", а также владелец товарного знака "220 Вольт", ООО "Система I".

Стало известно, что ритейлер электроинструментов "220 Вольт" начал банкротить свои юридические лица после подааных к компании исков почти на 1,8 млрд рублей. Основная операционная компания сети, ООО "Торговый дом Северо-Западный", также обратилась с заявлением о несостоятельности в Арбитражный суд Петербурга и области. Об этом в понедельник, 24 октября, пишет "Фонтанка".

У юрлиц компании фиксируют крупные долги перед банками и факторинговыми компаниями. Так, "Торговый дом Северо-Западный" получил иск от "Совкомбанка Факторинг" на 409,9 млн рублей, "Банка Союз" - 255 млн рублей и "Эй-Би-Си Банка" - 251 млн рублей.

При этом уже закрывают часть юрлиц - ООО "Е-коммерс", ООО "Мега Инструмент" и ООО "Сервис", а также владелец товарного знака "220 Вольт", ООО "Система I".

По данным издания, причиной закрытия могли стать проблемы с поставками товаров на фоне санкций, также некоторые крупные бренды покинули российский рынок, что негативно сказалось на продажах магаизна. Другой собеседник издания указал, что в связи с мобилизацией и неопределенностью российские потребители в принципе серьезно сократили траты на технику.

Напомним, что в Петербурге сеть "220 Вольт" открылась в 2022 году. Сейчас в городе и Ленобласти работают 29 магазинов, всего в России – 256 магазинов сети. В прошлом году выручка главного юрлица сократилась примерно на 10%, до 8 млрд рублей, а чистая прибыль просела примерно на треть, до 94 млн рублей.

Ранее со вторника станцию "Чернышевская" закрывают на ремонт до 2024 года.

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