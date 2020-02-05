Эксперты раскрыли общественности действующую схему.

Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами. Он связан с оформлением документации. Сначала индивидуальному предпринимателю или физическому лицу выдают требуемую денежную сумму. После этого кредитор пропадает из его жизни на долгое время. О преступной системе "Российской газете" рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях.

За это время увеличивается процентная ставка по условиям контракта. Задолженность растет, а жертва не может никому вернут кредит. Затем на него подают в суд с требованием погашения всей суммы, включая проценты. Иногда решения инстанций выносятся в пользу "черных кредиторов". Однако в РФ действует запрет взыскания в пользу подобных мошенников. Должнику потребуется доказать, что истец выдает займы на постоянной основе. Они должны оформляться в виде гражданско-правового договора. Многие не знают о действующей норме, которая защищает их права.

Ранее Piter.tv писал о том, что средняя сумма автокредита в России достигла исторического максимума.

